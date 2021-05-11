Подозрение Медведчуку в госизмене это следствие политики Зеленского к действиям олигархов – Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк расценивает предъявленное Офисом генерального прокурора Украины подозрение бизнесмену и народному депутату Виктору Медведчуку в государственной измене как прямое следствие конструктивного подхода политики президента Владимира Зеленского к деструктивным действиям олигархов.

"Подобный подход Зеленского к оценке реального места и реальной деструктивной роли того или иного персонажа в отечественной политике впервые за многие годы позволил правоохранительным органам и Офису генерального прокурора проанализировать деятельность Медведчука в полном соответствии с законом. И сделать соответствующие выводы в виде вполне конкретного подозрения по тяжёлой "изменнической" статье", - сказал Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Зеленский принципиально отличается от тех, кто возглавлял государство раньше". "Он не идёт на "договорняки" и не понимает, что такое кулуарные "возможности" для обогащения в олигархическом пуле, как это делали те, кто управлял страной ранее", - отметил Подоляк.

Как добавил советник руководителя Офиса президента, "деятельность Медведчука, реальную суть которой в Украине все прекрасно понимали, в течение десятилетий не приводила к получению им подозрений в соответствующих уголовных производствах".

"До сегодняшнего дня Медведчук легко адаптировался к разным властям … Он со всеми находил способы взаимовыгодно сотрудничать, что и привело его в совсем недавний период президентства Порошенко даже к статусу ещё одного олигарха. Крайне влиятельного. Крайне опасного с точки зрения разрешительного влияния на нашу государственность. Крайне неуязвимого", - сказал Подоляк.

"В течение последних пяти-семи лет изображал невероятную топ-фигуру, которая была неприкасаема. На самом же деле оказалось, что Медведчук ничего не стоит без тех, кто был на Банковой раньше и совсем неизящно "крышевал" его деятельность", - добавил советник главы Офиса президента.

Также Подоляк отметил, что "равенство всех перед законом и, в том числе, сверхбогатых людей – это то, ради чего и должно работать государство".