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19:36 11.05.2021

Зеленский подписал закон о заочном осуждении

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Зеленский подписал закон о заочном осуждении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования", принятый Верховной Радой 27 апреля 2021 года.

"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, чтобы начать специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, подозреваемого должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды со своей стороны связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом "красной карточки" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.

Подписанный президентом закон расширяет основания для начала специального досудебного расследования. Помимо объявления в международный розыск, основанием для его начала может стать безосновательный отказ подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда (при условии его надлежащего уведомления о таком вызове) и нахождение на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья получает возможность заочно арестовать такого подозреваемого.

Закон также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, скрывающихся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.

Кроме того, закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса генерального прокурора данных о подозреваемых, в отношении которых ведется специальное досудебное расследование, не позднее чем через 24 часа после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Теги: #зеленский #спецрасследование #закон
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