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19:26 11.05.2021

Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

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Израиль сообщает о новой масштабной операции против боевиков из Газы

Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа, в которой будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана.

Он пояснил, что в операции, стартовавшей во второй половине дня, задействованы, в том числе, новейшие самолеты F-35.

Израильские военные, в частности, планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю.

Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. "Это - не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки. В данном случае нужно больше времени", - сказал он.

Также он сообщил, что 3 тыс. резервистов призваны в армию в связи с обострением обстановки в секторе Газа.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Противостояние между палестинцами из Газы и израильской армией продолжилось и во вторник.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено несколько сотен ракет.

Теги: #операция #израиль_газа
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