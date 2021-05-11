Подозрения нардепам Медведчуку и Козаку в госизмене направлены по месту их проживания и работы – глава СБУ

В связи с невозможностью непосредственного вручения подозрений народным депутатам Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, они направлены по месту их проживания и работы, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Подозрение направлено по месту проживания Медведчука и по месту его работы", - сказал Баканов на брифинге во вторник.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что поскольку оба фигуранта отсутствуют по месту жительства и в связи с невозможностью непосредственного вручения письменных сообщений о подозрении, подозрения направлены по последним известным местам проживания, а также в администрацию по месту работы нардепов, то есть в Верховную Раду.

Как сообщалось, Медведчук и Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.