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18:48 11.05.2021

Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

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Нардеп Козак, скорее всего, пребывает сейчас в РФ, Медведчук в Украине – глава СБУ

Уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак в настоящее время, по всей вероятности, находится в РФ и не планирует возвращаться в Украину, тогда как его коллега по фракции Виктор Медведчук с 8 мая находится в Украине, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал",- сказал Баканов на брифинге во вторник вечером.

Теги: #козак #баканов #медведчук #сбу
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