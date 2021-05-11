События

17:33 11.05.2021

Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - указ

2 мин читать
Зеленский поручил Кабмину утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год - указ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины утвердить годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2021 год с целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора.

Соответствующий указ №189/2021 "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021" опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, правительству также поручено утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению указанной годовой национальной программы, показатели эффективности ее выполнения и информирование об этом общественности.

Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 является системным документом, который содержит описание реформ, определяет стратегические цели и задачи, необходимые для обеспечения реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с НАТО в рамках полученного Украиной в 2020 году статуса партнера расширенных возможностей.

Кабинет министров Украины осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по разработке и выполнению программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО и ее решений.

Сама программа состоит из 5 разделов, включающих выполнение Украиной мер по политическим, экономическим, военным, оборонным, ресурсным, правовым и мерам в сфере безопасности.

Полный текст годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год опубликован на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #зеленский #программа #украина_нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:50 11.05.2021
Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

14:24 11.05.2021
Зеленский призывает нардепов поддержать законопроект об усилении ответственности за ложное декларирование, получивший положительную оценку Венецианской комиссии

Зеленский призывает нардепов поддержать законопроект об усилении ответственности за ложное декларирование, получивший положительную оценку Венецианской комиссии

14:23 11.05.2021
Нападение России на Украину в 2014 году не было вызвано исключительно евроатлантическими стремлениями Киева – Зеленский

Нападение России на Украину в 2014 году не было вызвано исключительно евроатлантическими стремлениями Киева – Зеленский

12:28 11.05.2021
Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

11:50 11.05.2021
Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

11:43 11.05.2021
Зеленский анонсировал скорое открытие в Украине университета, обучающего кибербезопасности

Зеленский анонсировал скорое открытие в Украине университета, обучающего кибербезопасности

11:41 11.05.2021
Зеленский: Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО

Зеленский: Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО

11:11 11.05.2021
Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

11:04 11.05.2021
Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

11:53 09.05.2021
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука

СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

ПОСЛЕДНЕЕ

НАРДЕП КОЗАК, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРЕБЫВАЕТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РФ – ГЛАВА СБУ

СБУ ВЫЯСНЯЕТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ МЕДВЕДЧУКА, НО ИМЕЕТ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО ОН НАХОДИТСЯ В УКРАИНЕ С 8-ГО МАЯ – БАКАНОВ

Медведчук находится в Украине, он не покидал страну – нардеп Кузьмин

Генпрокурор: в подозрениях Медведчуку и Козаку нет никакой политики

Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов – Венедиктова

Совместные учения Украины и США в Черном море завершились - посольство

О деятельности неправительственных аналитических центров знает лишь каждый четвертый украинец, из них три четверти считают их работу полезной – соцопрос

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

Центр противодействия дезинформации запустил за месяц в работу 5 проектов – Лысенко

Генпрокурор подписала подозрения Медведчуку и Козаку, СБУ устанавливает местонахождение Медведчука

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА