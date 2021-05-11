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16:55 11.05.2021

О деятельности неправительственных аналитических центров знает лишь каждый четвертый украинец, из них три четверти считают их работу полезной – соцопрос

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О деятельности неправительственных аналитических центров знает лишь каждый четвертый украинец, из них три четверти считают их работу полезной – соцопрос

Более четверти (26%) украинцев хотя бы что-то знают или слышали о деятельности неправительственных аналитических центров, при этом лишь 3% отмечают, что подробно ознакомлены с их деятельностью, свидетельствуют результаты исследования "Оценка гражданами Украины деятельности неправительственных аналитических центров", проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года.

При этом 21% респондентов ответили, что знакомы с деятельностью таких центров поверхностно, 27% - что практически ничего не знают о ней, а 40,5% - впервые слышат о таких центрах.

Знакомство с работой аналитических центров заметно возрастает с ростом образовательного уровня респондентов: если среди тех, кто имеет неполное или полное среднее образование, хотя бы что-нибудь знают о работе таких центров только 16%, то среди тех, кто имеет высшее образование - 37% . Осведомленность о работе аналитических центров выше среди городских жителей по сравнению с жителями сел (30,5% и 18% соответственно).

31% опрошенных считают работу негосударственных аналитических центров полезной (или скорее полезной) для общества, 15% - бесполезной (или скорее бесполезной), а 54% затруднились с ответом.

Среди тех, кто хоть что-то знает или слышал о работе аналитических центров, 74% считают их работу полезной или скорее полезной для общества, 13,5% - бесполезной или скорее бесполезной, 12% затруднились с ответом. Среди респондентов с высшим образованием считают работу таких центров полезной или скорее полезной 40,5%, тогда как среди тех, кто имеет полное или неполное среднее образование - только 24%, среди городских жителей - 33%, среди сельских - 27%,

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" 2021 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных, по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #аналитика #опрос #центр_разумкова
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