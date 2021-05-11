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16:37 11.05.2021

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

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СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и домах Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в кабинете народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") в офисе партии ОПЗЖ, а также в его домах в Киеве.

"Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в Киеве", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Также СБУ проводила обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове", - отметил тогда собеседник агентства.

Украинские правоохранители 26 марта уведомили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трех руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является Медведчук.

По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении т.н. "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.

Теги: #медведчук #сбу #опзж #обыски
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