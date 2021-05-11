Центр противодействия дезинформации запустил за месяц в работу 5 проектов – Лысенко

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Полина Лысенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" рассказала о результатах работы организации за месяц.

Как сообщила Лысенко, "первым продуктом работы Центра является интегрированный мониторинг правоохранительных, разведывательных и других данных касательно информации о позиционировании Украины в мире, картины недели в украинских СМИ, а также информационный прогноз на будущий период".

Вторым таким продуктом является региональный мониторинг, а именно отображение рейтинга тем и событий национального и регионального уровней, а также информационной картины недели на оккупированных территориях Крыма и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

По ее словам, одной из уникальных разработок центра является интегрированная автоматизированная система мониторинга.

"Она разработана благодаря аппарату Совета национальной безопасности и обороны, представляет собой единую базу данных, которая позволяет оперативно и достаточно качественно обрабатывать информационные угрозы, приходящие в Центр противодействия дезинформации", - отметила Лысенко.

Она отметила, что "к работе данной системы привлечено около 12 органов власти, однако их число может расшириться".

Кроме того, по словам руководителя ЦПД, "в рамках данной системы предусмотрена разработка чат-ботов для комфортного и оперативного доступа к ней целевой аудитории".

Лысенко добавила, что "в рамках сбора и анализа информации разработана система обобщения и анализа отдельных мониторингов органов государственной власти.

"Наша цель здесь – выявить и верифицировать данные, которые могут нести в себе манипулятивный и дезинформационный характер", - сказала она.

Среди уже завершенных проектов ЦПД, по словам Лысенко, есть "так называемая "временная прямая", которая является системным анализом данных относительно развертывания информационной атаки России против Украины в марте-апреле текущего года".

Кроме того, ЦПД уже начал вести активную работу с правоохранительными и разведывательными органами по вопросам обмена, сбора и анализа отдельных данных, а также с похожими центрами в Украине по сбору и анализу информации и дипломатическими учреждениями.

Также ЦПД начал сотрудничество с Департаментом войны офиса генерального прокурора Украины.

Еще одним проектом ЦПД стала разработка "глоссария" не рекомендованных для использования терминов, связанных с агрессией России.

"Объем таких терминов систематизирован при сотрудничестве Академии наук Украины и в скором времени будет разослан по государственным учреждениям как рекомендованный для использования. Данный документ будет в публичном доступе", - отметила она.

Что касается работы со СМИ, то, по словам Лысенко, "сотрудничество с медиа не всегда является правильным с точки зрения целей создания Центра противодействия дезинформации".

"Поскольку он является в каком-то смысле "квазиразведывательным учреждением", - добавила она.