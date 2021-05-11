Лондон продолжит противодействовать враждебным действиям из-за рубежа - королева Елизавета II

Лондон и далее будет противостоять враждебной деятельности иностранных государств, заявила британская королева Елизавета II, выступая во вторник с тронной речью на открытии новой сессии парламента.

"Будет представлено законодательство по противодействию враждебной деятельности со стороны иностранных государств", - сказала Елизавета II.

"Мои министры проведут детальный пересмотр сфер безопасности, обороны и внешней политики", - отметила она.

Тронная речь королевы, по сути, являлась перечислением основных законопроектов, над которыми будет идти работа в период открывшейся сессии парламента.

Елизавета II, в частности, отметила, что парламентарии продолжат работу над утверждением баланса сил между законодательной, исполнительной и судебной властью в стране, будут работать над усилением мощи Соединенного Королевства.

Кроме того, она коснулась проблем, связанных с пандемией COVID-19, поддержки системы здравоохранения в стране, а также изменения климата и миграции.

Позже во вторник в Палате лордов состоится обсуждение речи королевы.