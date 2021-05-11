События

15:32 11.05.2021

Девять человек погибли во время стрельбы в школе в Казани, сообщает глава региона Минниханов

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 Число жертв трагедии в Казани выросло до девяти, сообщил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли ещё одну женщину работника", - сказал глава региона.

По словам Минниханова, в данный момент 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), среди них есть дети с огнестрельными ранениями и переломами. Ещё трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе N 175 в Казани. Минниханов заявил журналистам, что у 19-летнего задержанного пособников не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Теги: #школа #рф #убийство
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