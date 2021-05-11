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15:21 11.05.2021

СБУ проводит обыски в доме Медведчука

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СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в доме народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

Как уточнил агентству источник, обыски проходят в нескольких местах.

Как сообщалось, 25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Виктор Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Есть основания считать, что руководство "Украинского выбора", которое находится в Киеве, продолжает координировать деятельность ее членов в АР Крым, несмотря на попытки публично отмежеваться от незаконных действий своих коллег на полуострове", - отметил собеседник агентства.

26 марта украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении т.н. "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.

Теги: #медведчук #сбу #обыски
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