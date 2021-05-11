Замглавы ОП Тимошенко отмечает изменения в сотрудничестве с органами местного самоуправления

Сотрудничество государства с органами местного самоуправления очень изменилось после местных выборов в 2020 году, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Сотрудничество с местным самоуправлением и областными советами, и местными госадминистрациями, включая ОТГ, очень изменилось после местных выборов... Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы такие, как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", - отметил Тимошенко на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления во вторник.

Он уточнил, что в прошлом году стал использоваться механизм относительных заимствований областных советов на инфраструктурные проекты.

"В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это даёт толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина", - добавил замглавы ОП.

Он также отметил, что благодаря принятию изменений в государственный бюджет "были проголосованы 5 млрд грн на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты".

"Благодаря таким изменениям в бюджет мы и помогаем громадам", - резюмировал Тимошенко.