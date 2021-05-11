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15:04 11.05.2021

Посол Корнийчук отметил вклад евреев в борьбу с нацизмом во Второй мировой войне

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Посол Корнийчук отметил вклад евреев в борьбу с нацизмом во Второй мировой войне

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук принял участие в специальном заседании Кнессета по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом глава диппредставительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Очень важно в этот день отметить вклад евреев, воевавших в рядах армий союзников, почтить память героев, а также выразить слова искренней благодарности ветеранам за их мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацизмом», - подчеркнул посол.

Специальное заседание, на котором присутствовали ветераны, депутаты, представители дипломатического корпуса и другие гости, состоялось 10 мая.

 

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Интерфакс-Украина
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