Апелляционный суд отменил решение ОАСК о признании противоправным постановления правительства об изменениях в украинском правописании

Шестой апелляционный суд Киева отменил решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) о признании противоправным постановления Кабинета министров об изменениях в украинском правописании.

"Сейчас апелляционный суд отменил решение ОАСК относительно украинского правописания", - написал в Телеграм-канале адвокат Ростислав Кравец.

Он добавил, что на данное решение апелляционного суда будет подана кассационная жалоба.

Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм.

Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания". Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 года, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

В январе 2021 года ОАСК признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.

Источник: https://t.me/rkravetsUA/1805