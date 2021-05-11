Из сектора Газа по югу Израиля выпустили еще около 40 ракет

Еще примерно 40 ракет были запущены во вторник из сектора Газа по городам на юге Израиля, сообщило издание Times of Israel.

В результате обстрела легкие ранения получили два человека. Повреждены строения в городах Ашдод и Ашкелон.

По данным издания, израильские военные задействовали систему ПВО "Железный купол", однако неясно, сколько ракет удалось перехватить.

Ранее сообщалось, что в этом районе Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.