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15:00 11.05.2021

Аресен Аваков: наша цель – безопасность каждого украинца и государства в целом

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Аресен Аваков: наша цель – безопасность каждого украинца и государства в целом

Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины, разработанная МВД, направлена на обеспечение безопасности, как каждого украинца, так и государства в целом. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в ходе Всеукраинского форума «Украина 30» во вторник, 11 мая, в Киеве.

«Общественная безопасность – это обеспечение двух принципиальных составляющих: безопасность человека и безопасность государства. Наш основная цель - создание безопасной среды для каждого украинца, среды, в которой обеспечены права человека, защищены границы, предоставляется быстрый и качественный полицейский сервис, эффективная помощь в случае чрезвычайной ситуации. Для реализации этой мечты и выполнения утверждённой президентом Украины Стратегии национальной безопасности, мы разработали проект Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины», - сказал он.

Глава МВД подчеркнул, что этот программный документ будет вынесен на обсуждение, в случае утверждения он позволит выстроить мощный механизм по обеспечению безопасности.

«Силы и средства общественной безопасности готовы к выполнению задач по назначению. А ограниченные возможности по некоторым направлениям обусловлены недостаточным обеспечением некоторыми видами техники, транспорта, спецсредств и материально-техническими ресурсами. Инфраструктура сил общественной безопасности и гражданской защиты в целом обеспечивает эффективную работу, но нуждается в модернизации, с учетом цифровых технологий, обеспечения прав человека, в том числе людей с инвалидностью и особыми потребностями», - сказал министр.

Арсен Аваков также отметил, что сейчас запускаются специальные процедуры для обеспечения оперативного прибытия полиции и пожарно-спасательных служб на место вызова.

«Мы вводим новые методы и новые технологии в сфере реагирования и повышения уровня готовности органов управления сил и средств общественной безопасности и гражданской защиты Украины. Перспективную модель организации этих сил мы видим исключительно, как человекоцентристскую, способную эффективно реагировать на современные вызовы, вызванные как криминогенной, так и чрезвычайными ситуациями, а также гибридными угрозами войны, которая идёт в Украине. У нас есть силы и возможности двигаться вперёд и выстраивать мощную систему общественной безопасности и гражданской защиты, которая будет отвечать уровню европейской демократии», - подытожил глава МВД.

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Интерфакс-Украина
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