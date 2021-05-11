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14:50 11.05.2021

Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

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Зеленский: Украина должна договориться о партнерстве с производителями вакцин, создать собственные мощности для производства COVID-вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин от разных болезней, а также создать собственные мощности для оперативного производства вакцин против коронавируса в случае, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формулам вакцины от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, соответствующее заявление Зеленский сделал во время селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирусу.

Отмечается, что в ходе мероприятия министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что 9 мая в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Отдельно министр коснулся темы вакцинации от гриппа осенью 2021 года, предложив приобрести для основных групп риска ориентировочно 2,5 млн доз вакцин.

"Я хотел бы получить всестороннюю стратегию программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимых прививках", - сказал Зеленский, реагируя на это предложение министра.

Президент заявил, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин. "Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Есть говорить о комплексном подходе и взаимодействии", - отметил он.

Глава государства также указал на необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было "оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19".

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
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