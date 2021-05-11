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14:39 11.05.2021

В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

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В выходные дни могут вакцинировать от Covid-19 тех, кто записан через приложение "Дия" - совещание у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение главы Минздрава Максима Степанова вакцинировать от Covid-19 в выходные дни тех, кто записан через приложение "Дия".

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом речь шла на совещании у Зеленского.

В настоящее время через приложение "Дия" на вакцинацию от Covid-19 записаны 532 тыс человек.

Кроме того, рассматривался вопрос о введении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах, а в полном объеме начнет работать с 1 сентября текущего года.

Ведется работа и по имплементации "ковидних паспортов". Украина ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними свои документы.

Теги: #коронавирус #вакцина #дия
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