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14:24 11.05.2021

Зеленский призывает нардепов поддержать законопроект об усилении ответственности за ложное декларирование, получивший положительную оценку Венецианской комиссии

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Зеленский призывает нардепов поддержать законопроект об усилении ответственности за ложное декларирование, получивший положительную оценку Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский призывает народных депутатов поддержать инициированный им законопроект об усилении ответственности за ложное декларирование (№4651), который ранее получил положительную экспертную оценку Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

"Венецианская комиссия положительно оценила эту законодательную инициативу президента. Положительный отзыв получили и другие нововведения в законопроекте. В частности, включение декларирования недостоверной информации в перечень коррупционных правонарушений, а также уточнение перечня лиц, которые могут нести ответственность за эти правонарушения, что позволит обеспечить ответственность для лиц, которые уже не занимают должностей, однако, по закону, подают декларации после прекращения полномочий", - сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что также специалисты положительно оценили увеличение сроков давности по отдельным правонарушениям до трех лет вследствие усиления наказания.

Кроме того, эксперты Венецианской комиссии отметили, что существует способ, как сделать возможным усиленное наказание для лиц, подавших недостоверные декларации за 2020 год. Они отметили, что принцип запрета обратной силы закона во времени не препятствует законодателю требовать от служащих подать дополнительную имущественную декларацию в соответствии с новыми правилами или подтвердить достоверность представленной ранее.

"Именно к таким декларациям могут быть применены новые положения Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что высокая оценка законопроекта от экспертов Венецианской комиссии подтвердила необходимость его принятия.

Зеленский призвал народных депутатов сплотиться вокруг поддержки этого документа, чтобы как можно скорее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства. "Запрос общества на очистку органов власти от коррупционеров является приоритетным и должен быть выполнен", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в январе 2021 года законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации (№4651) в парламенте зарегистрировал президент Украины. 15 апреля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование.

Проект закона усиливает ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях, в частности возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.

Согласно президентскому законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составят от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие - более 4,5 млн грн, правонарушителю также грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественных работ, наказание в виде заключения до двух лет.

Теги: #декларирование #законопроект #зеленский
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