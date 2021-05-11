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14:23 11.05.2021

Нападение России на Украину в 2014 году не было вызвано исключительно евроатлантическими стремлениями Киева – Зеленский

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Нападение России на Украину в 2014 году не было вызвано исключительно евроатлантическими стремлениями Киева – Зеленский

Евроатлантические стремления Украины не были единственной причиной событий 2014 года, в ходе которых Россия временно оккупировала Крымский полуостров и активно поддерживала сепаратистские незаконные вооруженные формирования на юго-востоке Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал во вторник в рамках форума Украина 30: Безопасность страны", отвечая на вопрос журналиста о возможности новой военной эскалации и усилении агрессии со стороны РФ, если Украина получит План действий относительно членства в НАТО.

"Мы очень любим философствовать относительно НАТО. Если мы вступим в НАТО, Россия этого очень не хочет. Если мы получим ПДЧ, начнется полноценная война. А что было в 2014 году? Мы получили ПДЧ? Или мы вошли в Евросоюз? Что было? Я считаю, ничего не было. Поэтому не из-за этого (из-за евроатлантических стремлений Украины – ИФ) это (оккупировала Крым и поддерживала сепаратистов на юго-востоке Украины – ИФ) делала Россия", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все разговоры о том, что Россия якобы защищала свои интересы из-за возможного размещения американских военных баз на территории Украины, являются бессмысленными.

"Я считаю, что причины были иными. Их было очень много. Уверен, что когда-то мы найдем время и история найдет все ответы о том, почему была такая серьезная эскалация и аннексия и потеря всех наших отношений", - резюмировал президент.

Теги: #крым #зеленский #агрессия_рф #донбасс
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