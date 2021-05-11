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14:17 11.05.2021

Саммит НАТО, где запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ, не будет проходить без участия Украины – Жовква

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Саммит НАТО, где запланировано обсуждение получения Украиной ПДЧ, не будет проходить без участия Украины – Жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что саммит НАТО, в рамках которого запланировано обсуждение вопроса получения Украиной Плана действий (ПДЧ) относительно членства в НАТО, не пройдет без участия самой Украины.

"Не будет этот саммит проходить без Украины. Украина будет присутствовать на этом саммите как минимум во время обсуждения. Это то, о чем нам заявляют президенты стран НАТО и то, о чем они говорят с президентом Украины", - заявил Жовква во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

"Украинский вопрос там будет иметь место в любом случае", - добавил он.

По словам Жовквы, "важен не формат саммита, а то, что будет отражено в принятой по итогам саммита декларации".

"Давайте оставим за НАТО решение, в каком формате будет проходить сам саммит. Это право всех государств-членов НАТО. Мы будем говорить о том, что будет в итоговом документе саммита, в совместной декларации, которая будет там принята", - отметил Жовква.

Как сообщалось, проведение очередного саммита НАТО запланировано на 14 июня в Брюсселе. В рамках саммита страны-члены НАТО обсудят вопрос получения Украиной ПДЧ относительно вступления в Альянс.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что подтверждения участия в саммите президента Украины не поступало.

Теги: #жовква #украина #саммит #нато
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