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14:13 11.05.2021

США изучают возможности усиления сотрудничества по безопасности с Украиной - Квин

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США изучают возможности усиления сотрудничества по безопасности с Украиной - Квин

США видят возможность для роста партнерства с Украиной по обороне и безопасности и изучают возможности усиления сотрудничества, сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Через помощь и сотрудничество США по безопасности мы ясно дали понять, что мы привержены тому, чтобы помочь Украине защитить себя, и мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ключевыми партнерами в том, чтобы достигнуть этой общей цели. Мы также видим возможность для продолжающегося роста в нашем с Украиной партнерстве по обороне и безопасности, и мы изучаем возможности для того, чтобы в дальнейшем усилить сотрудничество по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной", - сказала Квин на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник.

Он добавила, что угроза Украине является не только внешней.

"Украина также сталкивается с агрессией внутри, в форме коррупции. Корыстные интересы и коррумпированные лица, которые ставят свои узкие интересы над интересами украинского народа, ослабляют Украинское государство и увеличивают его уязвимость", - отметила Квин.

Теги: #безопасность #форум #сша #украина_30 #квин
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