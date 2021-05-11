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14:12 11.05.2021

Глава СБУ: хоть Россия и отвела часть своих войск, угроза никуда не делась

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Глава СБУ: хоть Россия и отвела часть своих войск, угроза никуда не делась

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет, что вдоль границы и в Крыму находится более 100 тыс. боевого и численного состава Вооруженных сил РФ, 65% украинской границы остаются уязвимыми.

"Мы понимаем угрозы, которые есть перед Украиной. Их на самом деле немало, но имя у них одно - Россия… Говорят геополитика – это шахматная доска. И если стремишься совершенствоваться. То следует играть с мощным оппонентом. Это правда. Украина растет. Ставится сильной. Проблема лишь в том, что наш противник играет не в шахматы, а в "Чапаева", и цена такой игры – человеческая жизнь", - сказал Баканов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "Недавно, когда возле наших границ увеличилась концентрация российских войск, мы в очередной раз ощутили, что на этой шахматной доске действуют совсем другие правила. Да, сегодня ситуация несколько стабилизировалась. Но мы должны осознавать: хотя Россия и отвела часть своих войск – угроза никуда не делась".

Глава СБУ подчеркнул, что боевой и численный состав ударной группировки вооруженных сил РФ, которые развернуты вдоль границы и в Крыму, составляют более 100 тыс: "Это по состоянию на сейчас. Танки, боевые самолеты, вертолеты, корабли. Батальонно-тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии".

По его словам, можно выделить пять оперативных направлений, но не следует забывать о Беларуси, "которая является потенциальным союзником РФ в случае вторжения, доказательством чему стали последние учения на нашей границе".

"То есть 65% украинской границы уязвимы, остальные 35% на западном направлении также требуют особого внимания. Поскольку Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих странах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии это показывает", - заявил Баканов.

Теги: #баканов #сбу #безопасность #форум
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