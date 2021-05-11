Баканов: с территории РФ 7 тыс. человек занимаются разведывательно-подрывной деятельностью против Украины

С территории Российской Федерации работают около 7 тыс. сотрудников по направлениям разведывательно-подрывной деятельности против Украины, заявляет глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Не секрет, сегодняшняя путинская Россия по своей сути является государством-спецслужбой, и любое направление внешней политики РФ – не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около 7 тыс. сотрудников", - сказал Баканов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что это так называемые "офисные сотрудники".

"Вдумайтесь в эту цифру: 7 тыс. людей ежедневно приходят на работу, чтобы заниматься разведывательно-подрывной деятельностью против Украины", - сказал глава СБУ.

По его словам, российские спецслужбы определяют для себя следующие приоритеты: препятствование укреплению национальной безопасности Украины, в частности посредством срыва межгосударственных договоренностей о предоставлении помощи нашей стране; провоцирование массовых акций протеста; расширение старых и формирование новых агентурных сетей; проведение информационных спецопераций; обеспечение ресурсами так называемых ЛНР/ДНР.

Также, как подчеркнул Баканов, серьезное внимание уделяется Россией как точечным диверсиям и терактам, так и общей дестабилизации в стране, а для этого создаются и финансируются отдельные пророссийские структуры.

По словам главы СБУ, российские спецслужбы привлекают широкий спектр лиц и организаций.

"Если раньше они делали акцент на высокопоставленных лицах, то теперь ищут агентов везде, изменили подходы к вербовке", - отметил он.

По словам Баканова, разведывательно-подрывная активность РФ никоим образом не снизится, поэтому перед Украиной будут стоять новые вызовы.

"Но Служба безопасности Украины к ним готова. Мы уже 7 лет успешно противодействуем России в этой гибридной войне", - сказал глава СБУ.

Он привел следующие статистические данные: в прошлом году СБУ предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке; вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельности и посягательство на целостность Украины; прекращена деятельность 5 агентурных сетей и задержаны 12 агентов российских спецслужб.

Баканов подчеркнул, что СБУ должна стать более действенной и эффективной, и этому поможет реформа спецслужбы.

"Реформа СБУ в условиях гибридной войны – это высокая ответственность без права на ошибку, поэтому мы должны двигаться шаг за шагом: одновременно "отбивать" угрозы и сохранять квалифицированные кадры", - подытожил Баканов.