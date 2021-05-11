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13:45 11.05.2021

НАТО призывает Украину укрепить ее демократические институции и усилить верховенство права в соответствии со стандартами Альянса – глава представительства Винников

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НАТО призывает Украину укрепить ее демократические институции и усилить верховенство права в соответствии со стандартами Альянса – глава представительства Винников

НАТО призывает Украину укрепить ее демократические институции, усилить верховенство права и развить возможности по безопасности в соответствии со стандартами Альянса, заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

"Союзники приветствуют, что в последние годы годовые национальные программы Украины стали более стратегическими и ориентированными на результат. Это важно, потому что при отсутствии стратегического режима есть риск срыва реформ и разрушения ценностей, как случилось после 2010 года. Союзники призывают Украину в дальнейшем укрепить ее демократические институции, усилить верховенство права и развить возможности по безопасности и защите в соответствии со стандартами, принципами и лучшими практиками НАТО", - сказал Винников на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник.

Он указал, что со времен Революции достоинства в реформах в Украине было достигнуто больше прогресса, чем за 20 лет до этого, в том числе в секторе безопасности и обороны.

Глава представительства заверил, что НАТО поддерживает амбициозную и обширную повестку дня реформ Украины, которая принесет пользу гражданам страны, и поможет продвижению ее евроатлантических стремлений.

В то же время Винников подчеркнул, что Альянс продолжает следить за действиями войск РФ у границ Украины.

"Как сказал генеральный секретарь НАТО на прошлой неделе, тысячи российский войск остаются в и вокруг Украины. Мы также видим, что Россия сохранила много оружия и оборудования и вводит ограничения в Черном море, включая ограничение доступа в Азовское море через Керченский пролив. НАТО остается бдительным, и мы тщательно следим за событиями", - отметил он.

Теги: #форум #безопасность #украина #нато
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