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13:22 11.05.2021

За четыре года в оккупированном Крыму зафиксировано почти 5 тысяч нарушений прав человека – исследование КРЦ

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За четыре года в оккупированном Крыму зафиксировано почти 5 тысяч нарушений прав человека – исследование КРЦ

За последние четыре года в оккупированном Российской Федерацией Крыму зафиксировано почти 5 тысяч случаев нарушения прав человека, отмечает Крымскотатарский ресурсный центр (КРЦ) в своем анализе.

"Сколько всего было основных нарушений прав человека в 2017-2020 годах? Это 4 950 нарушений, о которых нам известно", - сообщила менеджер КРЦ Людмила Коротких во вторник на презентации анализа ситуации в оккупированном Крыму по состоянию на 2020 год.

По ее словам, больше всего за это время было нарушений права на справедливый суд (40%), по 15% нарушений приходится на задержания и допросы, на аресты -13%. Согласно исследованию, доля нарушений, связанных с незаконным этапированием составила 5%, такой же показатель припадает на обыски и 7% связаны с нарушением права на здоровье.

По словам председателя КРЦ Эскендера Бариева, факты нарушений прав человек в оккупированном Крыму правозащитники фиксируют и в этом году.

"В первом квартале 2021 года было этапировано 33 гражданина Украины из оккупированного Крыма на территорию РФ", - сообщил Бариев, приравняв незаконное этапирование к депортации.

Как отметила Коротких, незаконно задержанных граждан Украины этапируют из Крыма в Ростовскую область Российской Федерации на заседания судов. По ее словам, одной из причин подобного этапирования является переполненность Симферопольского следственного изолятора.

Кроме того, согласно представленному анализу, за исследуемый период зафиксирован 21 факт насильственных исчезновений, из которых 15 - исчезновения представителей коренного крымскотатарского народа.

Теги: #крым #права_человека
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