МИД ищет формат привлечения Украины и Грузии к саммиту НАТО - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины работает над поиском формата привлечения Украины и Грузии к саммиту НАТО, который пройдет в июне, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным, это произойдет, я абсолютно в этом убежден. Саммит, который на июнь запланирован, является так называемым мини-саммитом, и предусматривает, что участие в нем будут принимать только союзники, но мы работаем сейчас с партнерами для того, чтобы найти формат привлечения Украины и Грузии к нему, и эта работа все еще продолжается, потому говорить о том, что саммит состоится без привлечения Украины рано", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

В то же время министр отметил, что "не думает", что на саммите в июне будет принято решение о предоставлении Украине Плана действий относительно членства Украины в НАТО (ПДЧ).

"Но для нас очень важно в принципе начать эту дискуссию, запустить соответствующий процесс, который приведет, в конце концов, к ПДЧ для Украины", - пояснил Кулеба.