Экс-гендиректор одного из крупнейших предприятий Сумской области подозревается в махинациях с имуществом с убытками в 20 млн грн - прокуратура

Правоохранители Сумской области сообщили о подозрении бывшему генеральному директору акционерного общества "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" по факту невыполнения решения суда и злоупотребления полномочиями, повлекшему тяжкие последствия, сообщает прокуратура Сумской области во вторник.

"По данным следствия, генеральный директор, злоупотребляя полномочиями, по предварительному сговору с частным исполнителем допустил незаконное отчуждение по заниженной цене в пользу приближенного лица нежилого помещения гостиницы, принадлежавшей объединению", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что несмотря на наличие значительной суммы задолженности перед физическими и юридическими лицами, подтвержденной судебными решениями, из предусмотренных по заключенному договору средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено только 52 тыс. грн в качестве взыскания задолженности по выплате заработной платы одному работнику общества.

В результате таких преступных действий другим взыскателям задолженности причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

"Также сообщается о подозрении частному исполнителю, которая по заявлению о принудительном исполнении решения суда о взыскании задолженности только одного работника общества, игнорируя других взыскателей, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество изменила данные об обременении, поэтому незаконно сняла арест с нежилого помещения гостиницы, что стало основанием для его реализации (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 УК Украины)", - сообщают правоохранители.

Они отмечают, что досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.