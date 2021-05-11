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12:28 11.05.2021

Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

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Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

В Украине Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - сказал Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.

"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", – отметил президент.

Относительно того, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал: "Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра".

Так, глава государства подчеркнул, что защищать страну, в том числе информационно, "невозможно одним лишь Советом национальной безопасности и обороны Украины".

"Мы это делаем сегодня на уровне СНБО. Этого мало. Тем не менее, мы видим в этом серьезные результат и боремся с дезинформацией внутри страны, внешне сложно. Поэтому нам нужна помощь Центра дезинформации, который будет распространять свою работу и за пределы Украины".

Как сообщалось, 6 апреля Офис президента Украины провел презентацию Центра противодействия дезинформации для послов иностранных государств в Украине и для экспертов и представителей гражданского общества. Зеленский указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Теги: #украина_30 #зеленский #кибербезопасность #форум
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