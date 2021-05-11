В СНБО к среде олигархов уверенно относят 13 персон – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО, Антимонопольному комитету и Офису президента разработать закон про олигархов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов и добавил, что в СНБО к ним уверенно относят 13 персон.

"На крайнем заседании Совета нацбезопасности и обороны президент дал задание аппарату Совета национальной безопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон про олигархов, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы", - заявил Данилов, выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

Как отметил Данилов, "в СНБО имеют ввиду 13 персон, которых можно с уверенностью отнести к среде олигархов по тем критериям, которые рассчитываются в СНБО". В то же время, он не уточнил, о ком идет речь.

Как сообщалось, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект (такого у нас в Украине еще не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов) про статус олигархов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную Раду допускать больше нельзя".