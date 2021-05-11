В Киеве разоблачили организаторов международной преступной группы, которая через интернет-сайт пыталась продать в Индию фейковые вакцины Pfizer

В Киеве правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших мошенническую схему завладения денежными средствами иностранных граждан под видом поставки вакцины против COVID-19 производства компании "Pfizer" в другие страны, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

"Согласно материалам следствия, группа лиц, в состав которой входят граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне создали интернет-сайт, ориентированный на индийских потребителей, и разместили на нем объявление о возможности поставлять вакцину от "Pfizer". При этом в объявлении говорилось о функционировании сети предприятий, зарегистрированных на территории Украины, якобы имеющих соответствующую лицензию на изготовление и продажу такой вакцины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в дальнейшем с целью создания у потенциальных покупателей ложного представления о наличии вакцины и законности своих действий, участники преступной группы предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков с указанием расчетных счетов, открытых на граждан Украины, для перевода средств. Стоимость фейковых вакцин составляла $250.

"В рамках расследования, начатого по факту мошеннических действий указанной группы, окружной прокуратурой совместно с Подольским управлением Нацполиции в г.Киеве, во взаимодействии с другими правоохранительными органами, а также при содействии Минздрава Украины и компании "Pfizer", злоумышленники были разоблачены на этапе получения авансовых платежей", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что сумма ущерба и количество обманутых иностранных граждан сейчас устанавливается.

Также продолжаются мероприятия по установлению всех участников преступной группы, часть из которых находится за пределами Украины.