События

11:43 11.05.2021

Зеленский анонсировал скорое открытие в Украине университета, обучающего кибербезопасности

1 мин читать
Зеленский анонсировал скорое открытие в Украине университета, обучающего кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в стране откроют университет, где будут готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.

"Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова. Университет, в котором будут такие именно такие профессии, связанные с кибербезопасностью страны, людей. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета…Мы будем отбирать лучших детей, будем давать очень высокие стипендии…там будут построены современные лаборатории, киберцентры, биохимические центры…", - сказал Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Президент отметил, что также в университете будет мощный отбор преподавателей, в первую очередь украинцев, однако будут привлечены и иностранные специалисты, которым будут платить высокую заработную плату.

Теги: #украина_30 #зеленский #киберугроза #форум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 11.05.2021
Аваков: Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты готовы к выполнению задач

Аваков: Силы и средства общественной безопасности и гражданской защиты готовы к выполнению задач

12:31 11.05.2021
Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет взаимосовместимой с техникой НАТО - Таран

Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет взаимосовместимой с техникой НАТО - Таран

12:28 11.05.2021
Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели – Зеленский

11:50 11.05.2021
Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

Украина, как и любая цивилизованная страна, не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию – Зеленский

11:41 11.05.2021
Зеленский: Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО

Зеленский: Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО

11:11 11.05.2021
Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

11:04 11.05.2021
Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

10:23 10.05.2021
Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

11:53 09.05.2021
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

10:09 09.05.2021
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет взаимосовместимой с техникой НАТО - Таран

В СНБО к среде олигархов уверенно относят 13 персон – Данилов

14 мая Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны - УИНП

Зеленский: Стратегический курс Украины – членство в ЕС и НАТО

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

В связи с обстрелами в Израиле украинцам рекомендуют внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов и следовать инструкциям властей – посольство

МИД ищет формат привлечения Украины и Грузии к саммиту НАТО - Кулеба

Экс-гендиректор одного из крупнейших предприятий Сумской области подозревается в махинациях с имуществом с убытками в 20 млн грн - прокуратура

Небольшое похолодание в Украине ожидается в среду во всех областях, кроме западных

Кулеба: РФ перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент

В СНБО к среде олигархов уверенно относят 13 персон – Данилов

В Киеве разоблачили организаторов международной преступной группы, которая через интернет-сайт пыталась продать в Индию фейковые вакцины Pfizer

14 мая Украина впервые отметит День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны - УИНП

Полиция задержала напавшего на школу в Казани, введён режим КТО

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА