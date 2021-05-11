Зеленский анонсировал скорое открытие в Украине университета, обучающего кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в стране откроют университет, где будут готовить специалистов по борьбе и противодействию киберугрозам.

"Мы будем открывать новый мощный университет, презентация его практически готова. Университет, в котором будут такие именно такие профессии, связанные с кибербезопасностью страны, людей. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета…Мы будем отбирать лучших детей, будем давать очень высокие стипендии…там будут построены современные лаборатории, киберцентры, биохимические центры…", - сказал Зеленский журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30".

Президент отметил, что также в университете будет мощный отбор преподавателей, в первую очередь украинцев, однако будут привлечены и иностранные специалисты, которым будут платить высокую заработную плату.