Полиция задержала напавшего на школу в Казани, введён режим КТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного, напавшего на школу в Казани, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 города Казани слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые", - сказала Волк журналистам.

"Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Введен режим КТО", - сообщила она.

По словам представителя МВД, в школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. "Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся", - подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани. По данным президента Татарстана Руслана Минниханова, семь человек погибли, 16 находятся в больнице.

По данным собеседника агентства, второго стрелявшего в казанской школе обезвредили полицейские. "Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал источник.