Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

Система безопасности Украины является частью более обширных систем, в том числе и глобальной системы международной безопасности, главными архитекторами которой являются Организация объединенных наций и Североатлантический альянс (НАТО), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нужно понимать, что наша система безопасности является составляющей более крупных по масштабам и количеству связей и игроков систем безопасности, в частности глобальной системы международной безопасности, основными архитекторами которой являются ООН и НАТО", - отметил президент во время своего выступления на форуме "Украина 30" во вторник.