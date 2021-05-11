События

11:04 11.05.2021

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

1 мин читать
Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах к настоящему времени остановилась, однако вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была.

"На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась", - заявил Зеленский журналистам во вторник в Киеве в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

Теги: #рф #зеленский #вторжение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 11.05.2021
Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

10:36 11.05.2021
8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник

8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник

09:39 11.05.2021
Путин внес в Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Путин внес в Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу

11:53 09.05.2021
Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

Зеленский посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

10:09 09.05.2021
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

Зеленский возложил цветы к Вечному огню в память погибших во Второй мировой войне

09:49 09.05.2021
Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

Зеленский: для нас победа над нацизмом - это благодарность, не имеющая границ, сроков давности или географического деления

16:48 08.05.2021
Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

Зеленский: мы можем и должны сделать все, чтобы не допустить новой войны в будущем

15:44 08.05.2021
Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

Зеленский в Луганской области почтил память погибших в годы Второй мировой войны

13:02 08.05.2021
Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область

Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область

10:08 08.05.2021
Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

Зеленский: День памяти и примирения отмечается не как замена 9 мая, а для того, чтобы полнее понимать историю

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

Находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана экстрадировали из Украины - прокуратура

Стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру - Минобразования

СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Армия Израиля сообщила о ранении 6 мирных граждан в результате ракетного обстрела из Сектора Газа

В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА