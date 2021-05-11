Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах к настоящему времени остановилась, однако вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была.

"На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения, но эскалация уже остановилась", - заявил Зеленский журналистам во вторник в Киеве в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".