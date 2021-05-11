Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

Правоохранители из состава Операции объединенных сил провели оперативно-профилактическую проверку территории населенных пунктов Горское, Золотое, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник, более 100 правоохранителей из числа полицейских, патрульных, бойцов батальона полиции особого назначения и нацгвардейцев, которые входят в состав ООС, провели комплексную оперативно-профилактическую проверку населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

"Сотрудники Национальной полиции из состава ООС действовали в пеших и автомобильных патрулях. Эти меры направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенных пунктах, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что полиция составила 15 материалов по разным административными правонарушениями.

Кроме этого, полицейские проводили активную разъяснительную работу о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий, и рассказывали о том, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.

"По итогам проведенных мероприятий правоохранители и представители Национальной гвардии Украины проверили около 300 человек и 159 транспортных средств", - резюмируют в МВД.