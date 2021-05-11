Находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана экстрадировали из Украины - прокуратура

26-летнего иностранца, который находился в международном розыске и скрывался в Украине, экстрадировали в Республику Узбекистан, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

"Согласно учету базы данных Интерпол, указанный гражданин находился в международном розыске за совершение преступлений, связанных с незаконным присвоением средств и подделке документов на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании в отношении указанного гражданина экстрадиционного ареста для фактической передачи в Узбекистан.

По согласованию с компетентными органами Узбекистана состоялась фактическая передача иностранца правоохранителям указанного государства.