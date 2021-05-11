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09:58 11.05.2021

Стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру - Минобразования

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Стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру - Минобразования

Стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру, сообщает Министерство образования и науки.

"Сегодня, 11 мая 2021 года, стартовала регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное специальное вступительное испытание для поступления в магистратуру. ЕСВИ сдают поступающие на специальности "Право" и "Международное право", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что регистрацию будет осуществлять приемная комиссия учреждения высшего образования до 3 июня 2021 года включительно при условии личного присутствия лица, желающего участвовать в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра, или дистанционно.

Вступительные экзамены будут проводиться в Киеве и во всех областных центрах Украины (кроме Донецка и Луганска). В Донецкой и Луганской областях будут работать пункты в Славянске, Мариуполе и Северодонецке. Для проведения ЕВЭ по английскому языку дополнительно будут действовать пункты тестирования в Белой Церкви, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе и Умани.

Согласно сообщению, основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого вступительного экзамена - 2 июля (дополнительная сессия проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования).

Теги: #магистратура #минобразования
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