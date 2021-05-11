СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину "Pfizer" от COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании "Pfizer", однако на самом деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от "Pfizer", - сказано в сообщении.

Так, чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Установлено, что стоимость одной "фейковой вакцины" составляла $250. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии.

Спецслужба в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины "Pfizer" в другие страны в конце апреля.