События

09:56 11.05.2021

СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

1 мин читать
СБУ совместно с Минздравом разоблачили канал незаконной продажи поддельной вакцины"Pfizer"

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили международную преступную группировку, которая продавала поддельную вакцину "Pfizer" от COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании "Pfizer", однако на самом деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции.

"Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от "Pfizer", - сказано в сообщении.

Так, чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Установлено, что стоимость одной "фейковой вакцины" составляла $250. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов с РФ и Индии.

Спецслужба в сотрудничестве с Минздравом Украины, разоблачила злоумышленников и перекрыла канал незаконной продажи поддельной вакцины "Pfizer" в другие страны в конце апреля.

Теги: #коронавирус #мошенники #сбу #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 11.05.2021
Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

Производители начали "отдавать долги" по контактам на поставки вакцин – Степанов

10:41 11.05.2021
Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

Украина договорилась с Serum Institute об увеличении поставки ковидных вакцин до 15 млн доз – Степанов

10:30 11.05.2021
Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз - Степанов

10:09 11.05.2021
За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

09:13 11.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

08:19 11.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

07:14 11.05.2021
Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

Байден: одобрение вакцины Pfizer-BioNTech для подростков - "многообещающий шаг в борьбе с COVID-19" в США

06:03 11.05.2021
Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

16:23 10.05.2021
Вакцине Pfizer-BioNTech пока не нужны модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания

Вакцине Pfizer-BioNTech пока не нужны модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания

14:50 10.05.2021
Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения - СБУ

Во Львовской области 12-14 мая пройдут антитеррористические учения - СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник

За прошедшие сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса - Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Система безопасности Украины является частью глобальной системы международной безопасности – Зеленский

Вероятность полномасштабного вторжения России в Украину была, однако эскалация уже остановилась – Зеленский

Украина осуждает обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу – МИД

Полицейские из состава ООС провели проверку населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения на Луганщине

8 школьников и учитель погибли при стрельбе в школе Казани (РФ) – источник

Находящегося в международном розыске гражданина Узбекистана экстрадировали из Украины - прокуратура

Стартовала регистрация на экзамены для поступления в магистратуру - Минобразования

Путин внес в Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Армия Израиля сообщила о ранении 6 мирных граждан в результате ракетного обстрела из Сектора Газа

За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА