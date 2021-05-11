Число заражений COVID-19 в мире превысило 158,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро вторника составило 158 млн 955 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 303 тыс. 858 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 743 тыс. 437 инфицированных COVID-19, зафиксировано 582 тыс. 150 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 329 тыс. 942 случая и достигло 22 млн 992 тыс. 436, число скончавшихся составило 249 тыс. 992 против 246 тыс. 116 сутками ранее.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 209 тыс.990 заболевших, из них умерло 423 тыс. 229 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 425,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 792 человек, Индии - 180, Бразилии - 1 тыс. 980.