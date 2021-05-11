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08:30 11.05.2021

Армия Израиля сообщила о ранении 6 мирных граждан в результате ракетного обстрела из Сектора Газа

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Армия Израиля сообщила о ранении 6 мирных граждан в результате ракетного обстрела из Сектора Газа

Шесть граждан Израиля были ранены в результате ракетного обстрела с территории Сектора Газа, сообщила армия обороны Израиля.

"В то время как непрекращающиеся ракетные обстрелы продолжаются в направлении юга Израиля, был поражен жилой дом в Ашкелоне. 6 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в твиттере военных Израиля.

Тем временем издание Jerusalem Post уточнило, что во вторник около 6 часов утра, ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне. Одна ракета попала в семейный дом, в результате чего родители получили ранения средней тяжести, а дети-легкие. Ракета, попавшая во второй дом, привела к ранениям еще двух человек. Все они были эвакуированы в больницу.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что свыше 150 ракет запущено в сторону Израиля с территории Сектора Газа в течение последних 10 часов.

"С 6 часов вечера группы террористов в Газе запускают ракеты по гражданам Израиля. Без остановок. Сейчас - 4 часа утра. Всего 10 часов ракетных обстрелов", - написали военные Израиля в твиттере.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов о гибели 20 человек, включая девяти детей. Ещё 65 человек ранены.

Теги: #газа #раненые #обстрелы #израиль
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