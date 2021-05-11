В Украине за сутки зафиксировано 2 208 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 8 617 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 208 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 617 человек, умерли 119 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 мая 2021 года. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 084 человека; летальных случаев - 119; выздоровело – 8 617 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 10 мая сообщалось о 2 817 новых инфицированных коронавирусом, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случая инфицирования COVID-19, 8 мая было 8 710 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 мая сообщалось о 8 404 новых случаях COVID-19, 6 мая зафиксировано 6 038 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 мая сообщалось о 2 576 новых инфицированных, 4 мая сообщалось о 2 472 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 124 535 человек, 46 631 пациент скончался, 1 777 370 человек выздоровело.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) областях.

За сутки 10 мая 2021 года в Украине привито 2 194 человека, 865 590 человек привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 695 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).