За минувшие сутки российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих обстрелов не зафиксировано

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 7 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих нарушений тишины не зафиксировано, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня… Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82-мм.

Вблизи Старогнатовки зафиксировано два обстрела из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Южное и Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7:00 утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.