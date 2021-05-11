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07:58 11.05.2021

Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

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Два человека пострадали на пожаре во Львове, спасено 112, эвакуировано 45 жителей многоэтажки

Два человека пострадало во время пожара в многоэтажке на ул. Выговского во Львове, 112 жителей были спасены с применением спасательных устройств, эвакуировано 45 человек, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства во вторник утром, 10 мая в 20:49 в г.Львов в квартире на 2 этаже и второй эвакуационной лестничной клетке со 2-го по десятый этажи (загромождена частными вещами) десятиэтажного жилого дома возник пожар. В 23.04 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

"В результате пожара пострадали 2 человека (супружеская пара 1936 и 1938 г.р.), которые почувствовали ухудшение самочувствия и с признаками отравления продуктами горения в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что тушение пожара и эвакуация людей осложнялась очень плотным задымлением.

"Подразделениями ГСЧС с помощью спасательных устройств "маска Капюшон", выдвижных и автолестниц спасены 112 человек (из них 15 детей), эвакуированы 45 человек. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода в квартире на площади 70 м кв, старые вещи бытового потребления на лестничной клетке на площади 160 м кв и повреждена кровля чердака на площади 10 м кв.", – добавили в ведомстве.

К тушению привлекалось 50 человек и 11 единиц техники ГСЧС.

Теги: #львов #пострадавшие #эвакуация #пожар
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