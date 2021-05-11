Регулятор США выдал разрешение на экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

"Сегодняшние действия позволяют защитить молодое население от COVID-19, приближая наше возвращение к нормальной жизни и прекращению пандемии", - сообщила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок в своем заявлении.

"Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и во всех случаях разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19", - добавила она.

После объявления о разрешении на экстренное использование вакцины консультативный комитет по вакцинам Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) соберется в среду, чтобы рассмотреть данные и проголосовать за рекомендации по использованию вакцины для подростков.

После того, как рекомендации будут приняты, может начаться вакцинация данной возрастной группы.

Вакцина Pfizer в настоящее время разрешена для всех лиц в возрасте 16 лет и старше. Две другие вакцины, представленные на рынке в США, от Moderna и Johnson & Johnson, разрешены только для взрослых.

Pfizer планирует запросить разрешение на экстренное использование своей вакцины COVID-19 для детей в возрасте от 2 до 11 лет в сентябре.