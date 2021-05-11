Группа восточноевропейских стран раскритиковала Россию за действия на мировой арене

Лидеры девяти восточноевропейских стран подвергли критике действия РФ на мировой арене, передают европейские СМИ со ссылкой на заявление.

"Агрессивные действия России и усиление ее военных возможностей близ НАТО, в частности, недавняя эскалация на Чёрном море и на границе с Украиной (...) все ещё представляют угрозу для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении.

Также в документе РФ критикуют и за недавнее ухудшение отношений с Чехией.

Заявление подписали по итогам ежегодного саммита лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.