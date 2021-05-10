Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

Почти 100 жителей многоэтажки на ул. Выговского во Львове эвакуировали из-за сильного задымления вследствие пожара в квартире на втором этаже, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук, 10 мая в 20:49 в г.Львов в квартире на втором этаже десятиэтажного жилого дома возник пожар. В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы около 100 жителей", – отметили в ГСЧС.

Пожар в 10-этажном жилом доме ликвидирован в 23:04.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.