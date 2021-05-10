События

23:27 10.05.2021

Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

1 мин читать
Во Львове из-за пожара эвакуировали почти 100 жителей многоэтажки

Почти 100 жителей многоэтажки на ул. Выговского во Львове эвакуировали из-за сильного задымления вследствие пожара в квартире на втором этаже, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук, 10 мая в 20:49 в г.Львов в квартире на втором этаже десятиэтажного жилого дома возник пожар. В 21:19 подразделениями ГСЧС пожар локализован.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС эвакуированы около 100 жителей", – отметили в ГСЧС.

Пожар в 10-этажном жилом доме ликвидирован в 23:04.

К тушению были привлечены 40 человек и 10 ед. техники ГСЧС.

 

Теги: #львов #эвакуация #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 10.05.2021
В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

В Днепропетровской области произошел пожар на территории полигона бытовых отходов

13:26 08.05.2021
Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

Во Львове прошли мероприятия в рамках Дня памяти и примирения

12:52 07.05.2021
Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

Львовская исправительная колония №48 выставлена на аукцион за 132,6 млн грн

18:22 06.05.2021
Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова

Wizz Air в июне запускает 4 новых маршрута из Львова

14:50 06.05.2021
Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

Спасатели локализовали пожар в офисном здании в Виннице, на месте пожара обнаружено тело погибшего - ГСЧС

20:45 05.05.2021
Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

Под Попасной в результате обстрела произошел пожар возле гражданского сектора

18:59 05.05.2021
В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

В Одесской области на трасе Е95 дотла сгорел автобус, пострадавших нет

12:38 04.05.2021
В центре Львове горел отель, никто не пострадал

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

08:47 04.05.2021
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

12:34 03.05.2021
Пожар в здании бывшего пивзавода тушили на Львовщине

Пожар в здании бывшего пивзавода тушили на Львовщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

Вопросам безопасности страны посвящен форум "Украина 30" 11-13 мая

В Украине за сутки зафиксировано 2817 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 9002 человека

В Украине правонарушения в День победы над нацизмом касаются использования запрещенной символики – Нацполиция

В Очакове произошло столкновение митингующих с полицией из-за красного флага с запрещенной символикой

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху: боевики из сектора Газа ракетным обстрелом Иерусалима "перешли красную черту"

Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

Кибератаку на Colonial Pipeline действительно провели хакеры из DarkSide - ФБР

Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

В Луганской области полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия

Лидера грузинской оппозиции Мелия отпустили из тюрьмы после внесения залога европейским фондом

Российские наемники с начала суток нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Троицкого

У Станицы Луганской пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся переместить более 2 тыс. рапир для фехтования

Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА