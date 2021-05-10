Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера и распущен в силу права

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В соответствии с Конституцией, парламент Армении распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся 3 мая.

Полномочия депутатов сохранятся до избрания нового парламента.

Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

Официально дату голосования на внеочередных парламентских выборах назначит президент Армении.

Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.

25 апреля премьер-министр Армении Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламента.

Правящая партия "Гражданский договор" заявила о самостоятельном участии в предстоящих досрочных выборах, кандидатом на пост премьера будет Пашинян.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян возглавит предвыборный блок "Армения" с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн". Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.

Партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна примут участие в выборах в едином блоке. Сам Саргсян в выборах участвовать не будет.