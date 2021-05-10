События

19:35 10.05.2021

Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

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Шесть человек пострадали в ДТП на Новом мосту в Днепре

В понедельник вечером, в результате ДТП, с участием 2 атобусов, на Новом мосту в Днепре, госпитализированы 3 человека, сообщило местное издание Informator.

"В понедельник, 10 мая, на Новом мосту случилось ДТП с участием автомобиля ВАЗ и 2 автобусов. Предварительно пострадали 6 человек. Авария произошла около 17:45", – сообщает издание в понедельник вечером на своем сайте.

В информации отмечается, что все три транспортные средства двигались по мосту в сторону правого берега.

"Приблизительно на середине моста у ВАЗ на ходу отпало колесо. Водитель, едущего сзади автобуса "Новомосковск-Днепр" заметил это и начал тормозить. В это время в него на скорости сзади влетел автобус №38", – говорится в сообщении, со ссылкой на местную полицию.

Подчеркивается, что в аварии пострадали 6 человек. "3 из них госпитализируют, по поводу еще 3 решается вопрос о госпитализации", – добавили в издании.

Также отмечается, что проезд в сторону Нового моста сильно затруднен, собирается пробка от виадука.

 

Теги: #пострадавшие #дтп #днепр
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